Grande-Marlaska eleva a 207 les víctimes mortals de la DANA i admet que la xifra augmentarà

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevat a 207 la xifra de víctimes mortals de la dana al País Valencià. Així ho ha dit en una entrevista a la cadena Ser aquest divendres a la nit després de participar en la darrera reunió del Centre de Coordinació Operatiu Integrat (Cecopi).

En l'entrevista, Grande-Marlaska ha admès que la xifra pujarà. «Que tindrem més morts és una realitat», ha afirmat el ministre, en què ha confirmat que ja hi ha «molt poques zones» on no s'hagi pogut arribar.

D'altra banda, ha negat que es treballi amb una xifra de desapareguts propera als 2.000, tal com publicava eldiario.es aquest vespre a partir de l'acta de la reunió del Cecopi aquest matí. «Seria imprudent fixar una xifra», ha dit