El Govern aprovarà dimarts la declaració de zona greument afectada per la DANA

Tasques de neteja en un carrer de la localitat de Masanasa, a València, aquest dissabte, una de les zones més afectades per la dana que ha provocat ja 211 víctimes mortals a la Comunitat ValencianaEFE

El Govern aprovarà en el Consell de Ministres de dimarts vinent la declaració de zona greument afectada, per una emergència de protecció civil, per a aquells llocs que s’han vist més colpejats per la dana.

Seran zones de la Comunitat València, Castella-la Manxa, Andalusia, Catalunya i Aragó.

Així ho ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, en una compareixença institucional des de La Moncloa després de presidir el Comitè de crisi per al seguiment dels efectes d’aquesta catàstrofe.

A més, Sánchez ha dit que es crearà una comissió interministerial que treballarà per impulsar de manera urgent i ràpida la reconstrucció i el rellançament econòmic de les àrees afectades.

En concret, de la Comunitat Valenciana, ha indicat que des del Ministeri d’Hisenda i des de la vicepresidència primera del Govern se’n va autoritzar a l’Executiu autonòmic la possibilitat de realitzar totes les despeses d’urgència que necessiti, «sense límit algun de recursos».

«S’han creat ja 100 places de servidors públics interins que s’incorporaran a les subdelegacions del Govern, a la delegació del Govern de la Comunitat Valenciana, a partir de dilluns per agilitzar la tramitació dels ajuts.»

A més, ha informat que l’Executiu central està en contacte amb la Comissió Europea i ha sol·licitat els tràmits per demanar l’ajuda del fons europeu de solidaritat i la utilització d’altres recursos de suport comunitari.

En aquest sentit, el president del Govern ha agraït els missatges de solidaritat rebuts de totes les autoritats, institucions i estats membres, un suport que ha anat més enllà de la Unió Europea. «En conjunt, la comunitat internacional s’ha bolcat amb la Comunitat Valenciana i el poble espanyol».

En la seva compareixença, el president del Govern ha elevat a 211 les víctimes mortals provocades per la dana a València.

«Com vaig dir a l’inici de la crisi, el Govern d’Espanya mobilitzarà tots els recursos que siguin necessaris durant tot el temps que faci falta per ajudar-los en aquesta situació tan tràgica. La dana d’aquesta setmana ha provocat el desastre natural més gran en la història recent del nostre país i és ja la segona inundació que més víctimes s’ha cobrat a Europa en el que va de segle».