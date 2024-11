La DANA està en els seus últims espeternecs, però encara no es pot abaixar la guàrdia

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La dana, que ha deixat almenys 211 víctimes mortals, està donant els últims espeternecs, però encara no pot baixar la guàrdia; durant dissabte a la tarda i diumenge se succeiran els xàfecs a la Mediterrània, molt forts en el sud de Catalunya i nord de Castelló.

Així ho assenyala l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) en el seu compte de X, en el qual recorda que per a aquest cap de setmana els avisos meteorològics continuen en vigor.

En concret, aquest dissabte, diverses zones de Catalunya i la Comunitat Valenciana continuen en alerta taronja per risc important de pluges, i en alerta groga -de menor intensitat- per risc de tempestes que podrien anar acompanyades de granís.

A la Comunitat Valenciana, que ha patit els efectes més devastadors d’aquesta dana i on el nombre de víctimes mortals supera les 200, l’alerta per risc important de pluges és a Castelló i durarà tota la jornada.

Segons Aemet, la precipitació acumulada en una hora podria ser de 40 litres per metre quadrat a l’interior nord i litoral nord, mentre que en 12 hores es podrien recollir fins 100 litres per metre quadrat en aquestes mateixes zones.

Hi ha altres punts que estan en alerta groga -de menor intensitat- en aquesta comunitat, com en la província de València.

A Catalunya el mapa d’alertes de l’Aemet assenyala en taronja zones de Tarragona. Allà, tant al litoral sud com al prelitoral sud es preveu una precipitació acumulada en una hora de 40 litres per metre quadrat, i de 100 litres per metre quadrat en dotze hores.

Com en Castelló, l’alerta taronja per risc important de pluges està establerta per a tot el dissabte.

També ho estan, però en groc, altres llocs de Catalunya, com el litoral de Barcelona, i zones d’Andalusia; Cadis ho va estar fins les 14:00 hores i Granada ho estarà, també per risc de pluges i tempestes, fins les 20:00 hores.

Demà es preveu que les alertes continuïn. En taronja podrien aparèixer una altra vegada zones de Tarragona i a Castelló. De nou la previsió és que la precipitació acumulada sigui de 40 litres per metre quadrat en una hora i de 100 litres per metre quadrat en 12 hores.

Cap a una estabilitat més gran

De fet, la previsió de l’Aemet per demà és que els xàfecs i tempestes siguin localment forts i/o persistents en litorals i prelitorals de Catalunya i Llevant, sense descartar Múrcia.

A la península i les Balears es preveu que continuï una transició cap a una estabilitat més gran. No obstant, encara s’estimen precipitacions a l’Estret, Aragó, façana oriental peninsular i les Balears, més abundants en Llevant i Catalunya, sense descartar Menorca.

Poden ser localment forts i/o persistents en litorals i prelitorals de Catalunya i Llevant, sense descartar Múrcia. A les Canàries, la cua d’un front atlàntic deixarà precipitacions febles disperses a les illes més occidentals.

S’esperen a més intervals de llevant fort amb ratxes molt fortes a l’Estret i Alborán.