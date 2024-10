Una vintena de municipis de Castelló suspenen les classes per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 21 municipis de la província de Castelló han suspès les classes aquest dijous a causa de la DANA. Es tracta de Peñíscola, Torreblanca, Vall d'Alba, Vila-real, Oropesa, Segorbe, Viver, Jérica, Les Coves de Vinromà, Xert, Tírig, la Salzadella, Forcall, Olocau, la Mata, Sant Mateu, Vinaròs, Castelló de la Plana, Betxí, Borriana i Almassora.

N'han informat fonts de la conselleria d'Educació de la comunitat valenciana després que l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) hagi incrementat el nivell d'avís meteorològic de taronja a vermell al nord d’aquesta província. A poblacions com Tírig ja s'han superat els 200 litres per metre quadrat aquest dijous. «L'emergència meteorològica no s'ha acabat», ha avisat l'AEMET a través d'un missatge a les xarxes socials en què ha demanat «molta precaució».

Ha avisat que «la DANA segueix sobre Espanya» i que en la jornada d’aquest dijous es produiran pluges molt intenses a Castelló. En aquest mateix sentit ha recordat que «moltes de les víctimes de València s’han produït a zones en què no plovia i on les persones han estat arrossegades per riuades». Aixó, ha advertit que la crescuda d’un barranc «pot tenir lloc de forma molt ràpida».