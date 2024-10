Una veïna de Picanya diu que serà difícil tornar a la normalitat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els veïns de Picanya netegen els carrers plens de fang i els baixos dels habitatges danyats per la virulència del desbordament del barranc del Poio, conegut popularment com el de Xàtiva. En aquest municipi de l’Horta Sud, on han desaparegut quatre dels cinc ponts, les màquines excavadores i tractors s’afanyen a fer transitables les zones més afectades per la DANA. També ho fan els veïns amb escombres i rasclets mentre recuperen vehicles i treuen mobles i electrodomèstics malmesos.

«Tot Picanya està destruïda, negocis, empreses, famílies que s’han quedat sense res, serà molt difícil de tornar a la normalitat», ha expressat a l’ACN la Pura Raga, qui ajudava a recuperar un dels restaurants de la plaça de la vila.