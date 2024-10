Óscar Puente confirma la desaparició de tres línies de Rodalies al País Valencià

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha fet un primer balanç aquest dijous dels efectes de la DANA sobre les infraestructures al País Valencià. Puente ha explicat que tres de les cinc línies de Rodalies «han desaparegut», que hi ha danys «molt greus» a les carreteres, i que l'AVE que connecta València i Madrid trigarà un mínim d'entre dues i tres setmanes a recuperar la normalitat. Ha apuntat que els ports i aeroports es troben en «perfecte estat» però amb moltes dificultats en els accessos.

També ha demanat als propietaris dels vehicles que han quedat abandonats a les carreteres que no els vagin a buscar perquè la prioritat ara encara és trobar persones desaparegudes i cal limitar la mobilitat. Segons ha afirmat, encara no hi ha un còmput de l'abast econòmic d'aquests danys, però el Ministeri activarà els recursos i mecanismes de contractació necessaris per recuperar la normalitat «tan aviat com sigui possible».

«Danys molt greus» a les carreteres

El ministre ha advertit que hi ha «danys molt greus» a les carreteres, i que «costarà molt de temps, esforç i diners» fer les reparacions necessàries. El viaducte de Quart de Poblet ha col·lapsat i la seva reposició definitiva "comportarà mesos". La circulació a la V-30 i V-31 s'ha establert amb dos carrils, un per sentit.

L'AVE València-Madrid no tornarà a la normalitat com a mínim en 15 dies

Pel que fa a l'AVE entre València i Madrid, hi ha dos punts d'afectació «molt greus» al pont de Xiva, on «la infraestructura ha cedit completament» i ha «desaparegut» 1,2 quilòmetres de vies. A Torrent un túnel està completament inundat i encara no es poden quantificar els danys. Segons Puente, el servei no es restablirà com a mínim en 15 dies o tres setmanes.

Rodalies «desaparegudes»

Puente ha explicat que la situació a Rodalies «és gravíssima», perquè de les cinc línies de Rodalies en aquest moment «la C-1, C-2 i la C-3 estan desaparegudes», amb 90 quilòmetres de la C-3 «pràcticament en situació de zona zero, completament destrossats». La C-3, ha advertit, no estarà en funcionament «en molts mesos». La C-4 i la C-5 estan en condicions de funcionar.

L'Euromed a Barcelona a punt per a ser «operatiu»

Segons el ministre, l'Euromed que connecta València i Barcelona està a punt per tornar a ser operatiu, però no funciona encara per les circumstàncies climatològiques i per les restriccions de mobilitat que han aconsellat les autoritats.

Ports i aeroports «en perfecte estat

Segons Puente, els aeroports i ports es troben en «perfecte estat» malgrat que els accessos per carretera no es troben en una situació de normalitat.