Segueixen tallats diversos trams de l’A-3 i A-7 a València i s’obren vies d’emergència

Diversos trams de l’A-3, l’A-7, la V-30 i la V-31 -aquestes dos últimes d’accessos a València- segueixen tallats aquest dijous als punts més afectats per les inundacions i els efectes del temporal, igual com altres carreteres de la xarxa secundària, mentre es van obrint vies d’accés per a ús preferencial dels efectius d’emergència.

Els trams tallats són l’A-3 a Chiva sentit València, l’A-7 entre Riba-roja i Torrent en ambdós sentits, la V-30 entre la sortida de la CV-36 (autovia de Torrent, tallada) i el barri de la Torre sentit port, i la V-31 (Pista de Cadira) entre València i Cadira, segons informa Tráfico.

A més, hi ha petits trams on no es pot circular a l'N-322 i l'N-330 a Requena i a l'N-332 a Utiel, així com els nombrosos talls de les vies secundàries a diverses comarques de les zones més afectades per acumulació d’aigua o despreniments a la província de València.

Emergències de la Generalitat ha recordat que les vies que s’estan obrint són d’ús preferencial dels efectius d’emergència, i aconsella evitar agafar el cotxe per fer desplaçaments per carretera en aquestes zones.