Reprenen la recerca dels desapareguts a Letur

Serveis d'emergència treballen en el punt més afectat per les inundacions a Letur.

El dispositiu d’uns 150 efectius que treballen en la recerca de les cinc persones desaparegudes a Letur (Albacete) després de la riuada han reprès a primera hora d’aquest dijous les tasques, que se centren principalment a pentinar la zona del curs natural de la riera que es va desbordar aquest dimarts.

Fonts de la Guàrdia Civil han explicat a EFE que el dispositiu està format per unes 150 persones, dels quals 60 són agents de l’Institut Armat, de diverses especialitats, com unitats de Seguretat Ciutadana, Seprona i l’equip d’activitats subaquàtiques. A més, també compten amb un helicòpter, tres drons i gossos especialitzats en la recerca de persones.

En el dispositiu també participen bombers de la Diputació d’Albacete, efectius de Protección Civil Cruz Roja i dotze militars del Comandament d’Operacions Especials que estaven de maniobres a la zona. Completen el dispositiu agents mediambientals i personal de l’Infocam, que estan en tasques per netejar el poble.

Aquest dispositiu es divideix en tres grups de treball mixtos, comunicats entre si, i que van pentinant la zona per on discorre la riera i els pendents, ja que és on tot fa preveure que poden estar les persones desaparegudes.

En aquest sentit, aquestes fonts han indicat que la dona que es va trobar aquest dimecres sense vida i que va ser detectat per un dron que volava a baixa altura, estava a poc menys d’un quilòmetre d’on era el seu habitatge, que la hi va portar l’aigua.

En concret, aquest dimecres es va fer una batuda que va cobrir dos quilòmetres i la previsió és que aquest dijous es recorrin cinc quilòmetres, des de Letur fins on conflueix la riera amb el riu Segura, i que es busqui tant en el curs de la riera com en els pendents, ja que en alguns punts, l’aigua va pujar fins deu metres per sobre del seu nivell habitual.

Aquestes fonts han assegurat que les tasques de recerca no s’aturaran fins que es localitzi tots els desapareguts i que, encara que aquest dijous en principi les previsions no avancen pluges, les tasques de localització no es pararien si la pluja fos lleu, sinó que només s’aturarien si la pluja fos torrencial.

Així mateix, ha assenyalat que els especialistes en rescats indiquen que les persones desaparegudes solen aparèixer en els primers dos quilòmetres, perquè encara que els els porti l’aigua, hi ha elements naturals que frenen els cossos, com branques.

Aquestes fonts han subratllat que el dispositiu busca persones amb vida, si bé reconeixen que a mesura que passen les hores, les possibilitats de supervivència es van reduint.