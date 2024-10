Detenen 39 persones per robar en zones comercials afectades per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut la nit passada un total de 39 persones en el marc d'un dispositiu especial de prevenció de la delinqüència posat en marxa entorn de les zones comercials més afectades per la DANA. Així ho ha comunicat el cos policial a través de la xarxa 'X', on també ha compartit que s'han recuperat «multitud» d'efectes sostrets.

Entre les fotografies publicades per la policia, s'hi pot veure el cas d'una joieria amb els vidres trencats i les joies recuperades, com ara anells, penjolls o rellotges. Tot i que la policia no dona més detalls dels fets, aquests s'haurien produït durant la nit passada en zones comercials de municipis afectats pel temporal, que la nit anterior havia fet estralls.