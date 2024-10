Miracle en una residència valenciana: deu empleades salven la vida de 124 avis durant la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

«Tots són vius.» Aquestes són les paraules d’alleujament que expressen deu treballadores d’una residència de gent gran a Sedaví després d’enfrontar una nit plena de tensió i esgotament extrem per posar fora de perill els 124 ancians durant una sobtada inundació que va amenaçar de ser letal tal com publica Levante.

El nivell de l’aigua va augmentar de 0 a gairebé dos metres en qüestió de minuts, inundant el primer pis i deixant inoperatiu l’ascensor. Davant de l’emergència, les treballadores van decidir actuar i, sense una altra opció, van començar a carregar els ancians fins els pisos superiors. «No podíem utilitzar les cadires; alguns residents pesen molt i vam haver de pujar-los entre algunes. Primer els portem al primer pis, però per assegurar, els traslladem al segon,» expliquen les treballadores, exhaustes però satisfetes en haver salvat totes aquestes vides.

Algunes d’elles portaven més de 24 hores de torn quan l’aigua va començar a inundar l’edifici. Una auxiliar va explicar que va estar a prop de no anar aquella nit, però va decidir presentar-se a última hora. «La meva parella em va avisar que no prengués el cotxe, i per sort, aquí vaig poder ajudar», comenta, alleujada. La situació es va complicar més encara quan es va tallar la llum. «Encara bo que no hi havia ningú a l’ascensor en aquell moment», relaten.

Diverses persones grans van resultar ferides durant l’evacuació i van ser ateses ahir per personal de la Unitat Militar d’Emergències (UME), que també va arribar amb oxigen per als residents que ho necessitaven. «Alguns ancians van passar la nit amb ferides que amb prou feines vam poder atendre. No teníem aigua, ni oxigen ni menjar», expliquen les treballadores. Durant el matí, efectius de l’UME van portar bombones d’oxigen als pisos superiors per estabilitzar els residents més delicats.

Malgrat els constants riscos i la falta de subministraments, el grup de treballadores no va abaixar la guàrdia. «Temíem que l’aigua continués pujant i arrossegués els que dormien al primer pis; va ser una nit aterridora,» relaten. Gràcies al seu esforç, tots els residents van aconseguir posar-se fora de perill als pisos superiors, on esperen que la situació es normalitzi.

Ahir es va considerar evacuar l’edifici per possibles crescudes addicionals, però finalment es va decidir proveir la residència amb subministraments i continuar avaluant la situació mentre les treballadores intenten rescatar els pocs objectes que encara poden recuperar-se del primer pis, destruït per l’aigua.