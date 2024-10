Mazón anuncia un paquet d'ajudes de 250 MEUR pels afectats per la DANA al País Valencià

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciat un paquet d'ajudes de 250 milions d'euros pels damnificats per la DANA al País Valencià. Ho ha dit en una compareixença de premsa en què ha indicat que el ple del Consell aprovarà un decret en aquesta direcció dimarts vinent.

Ha detallat que aquesta és una xifra «inicial i ampliable» i que les ajudes seran «directes, exprés i sense burocràcia», com ja es va fer amb l'incendi de l'edifici del Campanar de València. Seran d'un mínim de 6.000 euros per afectat i totalment compatibles amb les que impulsin d'altres administracions. Per la seva banda, la Diputació de Valencia destinarà 25 milions d'euros per arreglar carreteres i ponts devastats.

Carlos Mazón ha explicat que a primera hora d’aquest dijous s’han reprès les tasques de recerca a tots els municipis i ha insistit que la prioritat és la «cerca de persones municipi per municipi» que duen un miler d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i milers d'agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i els bombers. Segons l'últim balanç provisional i oficial de la Generalitat Valenciana 92 persones han perdut la vida a causa de la DANA en aquest territori.

Mazón ha remarcat que en paral·lel a les tasques de rescat, el govern valencià ja ha començat a pensar en «l’endemà i els dies que vindran a continuació» i per «restituir els nivells de vida» anteriors al pas de la DANA. En aquest sentit, ha anunciat que dimarts vinent, el ple del Consell aprovarà un decret per tirar endavant un primer paquet d’ajudes de 250 milions d’euros pels damnificats. Mazón ha deixat clar que seran «compatibles i sumatòries amb les que impulsin d’altres administracions» i que podran ampliar-se {segons avanci la valoració dels danys materials».

Per una banda, Mazón ha detallat que hi haurà una partida d’ajudes personals, destinada als afectats que necessitin adquirir nous mobles, electrodomèstics o restaurar les seves llars. En aquest cas, ha detallat, cada persona rebrà un mínim de 6.000 euros. També s’han contemplat deduccions de l’IRPF per a les despeses derivades d’aquests treballs. Així mateix, l’Institut Valencià de Finances activarà línies de crèdit amb interessos al 0%.

El president ha afegit que també s’impulsarà un paquet d’ajudes socials dissenyat per a persones dependents o que es trobin en situació d’alta vulnerabilitat. També ha informat que els duplicats de documents d’identitat seran gratuïts i ha explicat que es posarà en marxa una targeta de transport també gratuïta per a tots els afectats.

En tercer lloc, Mazón ha explicat que també es posarà en marxa un pla d’infraestructures per tots aquells municipis que necessitin suport per poder tirar endavant obres de rehabilitació o remodelació. Ha remarcat que aquesta partida també contempla el cost dels projectes urbanístics previs que caldrà redactar.

A més, ha explicat que ja s’ha posat en marxa tota la maquinaria necessària per sol·licitar el Fons de Solidaritat de la Unió Europea i que també s’està treballant per poder demanar una línia d’ajudes complementàries.

Un total de 25 MEUR per a carreteres i ponts

Per la seva banda, el president de la Diputació de València, Vincent Mompó, ha afirmat que s’invertiran 25 milions d’euros per restaurar, reconstruir i reparar carreteres i ponts devastats a causa de la DANA.

«Són unes inversions que volen ajudar a restablir les connexions i comunicacions entre pobles el més aviat possible», ha afirmat.

Totes les ajudes seran compatibles entre sí i també amb les que s’impulsin des de la resta d’administracions. A més, s’habilitarà una pàgina web i un telèfon específic per informar sobre les ajudes, així com una oficina especial que s’encarregarà de tramitar-les.