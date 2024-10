L’alcaldessa de Paiporta confirma 45 morts inclosos sis ancians de la residència

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcaldessa de Paiporta (València), Maribel Albalat, ha confirmat que el seu municipi ha registrat 45 de morts a conseqüència de la DANA que ha assolat la província de València, inclosos les sis persones grans mortes en la residència de la localitat.

En declaracions a EFE, Albalat ha assenyalat que encara no s’ha reunit amb el post de comandament i no té la xifra de morts actualitzada. «L’última xifra que morts que tinc és 45 però no la tinc actualitzada perquè encara no m’he pogut reunir amb el cap de comandament. En aquesta xifra s’inclouen els 6 de la residència» de la tercera edat, ha assegurat.

Ha explicat que «com més a prop al riu i al barranc pitjor» i que la majoria dels morts estaven en aquesta zona.