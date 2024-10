Heroi a Paiporta: trenca la porta d’un edifici per rescatar dos nens i una dona durant la DANA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home es va convertir en heroi a Paiporta, València, on va trencar la porta d’un edifici per rescatar dos nens i una dona atrapats durant les intenses inundacions provocades per l’última DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts). La riuada havia deixat el portal completament inaccessible, però l’home no es va aturar fins obrir un camí de salvació.

Testimonis descriuen com, davant de l’avanç imparable de l’aigua, el rescatista improvisat va trencar la porta del bloc de pisos per ingressar i portar els tres veïns d’un lloc segur.

El temporal va deixar múltiples zones de València sota l’aigua, i a Paiporta es van registrar alguns dels moments més crítics. La ràpida intervenció d’aquest veí va evitar una possible tragèdia.