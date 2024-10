Es desborden els barrancs a Valderobles i l’aigua entra a diverses cases

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Valderobles (Terol), Carlos Boné, ha explicat a EFE que a la localitat han començat a desbordar-se barrancs, l’aigua ha començat a entrar en alguns habitatges, està creixent el riu i s’ha tallat la carretera d’accés a la localitat per despreniments.

El desplaçament de la DANA cap a l’est i nord-est de la província de Terol deixa des d’aquest matí tempestes intenses a diverses localitats de la zona, com a Valderobles, on ja es pateixen els efectes del temporal.

Boné ha lamentat que «plou sobre mullat» i ha mostrat la seva preocupació davant de la situació actual del municipi, a la comarca del Matarranya.

L’alcalde ha explicat que des de divendres han caigut entorn dels 180 litres i amb les tempestes d’aquest dijous ja hi comença a haver problemes perquè els desaigües «no donen més de si».

És precisament la crescuda del riu el que més preocupa Boné, per la qual cosa ha demanat que la gent tingui «responsabilitat i molta precaució».

Així mateix, ha sol·licitat als veïns que, si no és necessari, «com menys utilitzin els vehicles, millor», no vagin per les postes i no s’atansin als cursos del riu.