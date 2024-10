El balanç de víctimes mortals per la DANA puja a 158 persones, de les quals 155 al País Valencià

La plaça Major de Picanya afectada per la riuada

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les autoritats han elevat el recompte de víctimes mortals per la dana a 158 persones, 155 de les quals al País Valencià, dues a Castella-La Manxa (Albacete i Conca) i una a Andalusia (Màlaga). Els cossos policials continuen el procés d’aixecament i identificació dels cadàvers. Aquest dijous no s’han mobilitzat mitjans aeris, i els equips de rescat treballen principalment en serveis terrestres.

Prop de 450 persones segueixen allotjades en albergs. Des de l’inici de la dana fins les 15.15 hores d’aquest dijous, el telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 5.419 trucades relacionades amb les pluges. Pel que fa a les previsions, Protecció Civil ha finalitzat l’alerta de nivell vermell a l’interior nord i tot el litoral de Castelló per pluges, s’estableix alerta taronja a tot el litoral i interior sud de Castelló, i es mantenen vigents la resta d’alertes.

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer té activats diversos avisos d’alerta hidrològica per l’augment de cabals en rius i barrancs de Castelló, com la Rambla Cervera, amb un registre de 50 metres cúbics per segon i amb tendència ascendent.

També hi ha activada la situació nivell 2 del pla especial d’inundacions a les comarques del Baix Maestrat, Tirig, Alcalaten i la Plana Alta. Les pluges ja superen els 150 litres per metre quadrat i poden seguir al llarg de tot aquest dijous. En aquestes comarques està activada l’emergència de situació 1 per inundacions.