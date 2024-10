Augmenta el nombre de víctimes mortals per la DANA a 104, de les quals 101 al País Valencià

Un cotxe encastat a la terrassa d'un restaurant de Picanya i de brutícia duta per la barrancada.ACN

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcaldessa de València, Maria José Català, ha confirmat aquest dijous la troballa de nou persones mortes, vuit en un garatge al barri de la Torre. El balanç a la ciutat puja a 13 víctimes mortals i el global a tot el País Valencià ascendiria fins a les 101, tot i que no s'ha proporcionat aquest dijous un recompte oficial per part de la Generalitat Valenciana.

A més, hi ha desenes de persones encara desaparegudes. En paral·lel, a la resta de l'Estat hi ha per ara tres persones mortes pels efectes del temporal.

Les tasques de recerca de desapareguts continua a tots el municipis afectats per la DANA, a més dels treballs de neteja de les zones malmeses. Ara el temporal es troba colpejant amb força les Terres de l'Ebre.