Una veïna que va rescatar persones a Paiporta: «Va ser horrorós, la gent flotava sobre l'aigua»

Veïns treballant per treure el fang a Paiporta.ACN

La situació a Paiporta, un dels municipis més afectats per la DANA del País Valencià, és de caos i destrucció. Els carrers encara estan negats d'aigua i tenen mig metre de fang, amb centenars de cotxes bolcats. 24 hores després de la tragèdia, moltes cases es troben sense subministraments bàsics, no tenen ni electricitat ni aigua.

Els veïns estan amoïnats perquè el desbordament del barranc del Poio ha provocat estralls materials i s'ha emportat vides humanes. «La situació va ser horrorosa, la gent anava flotant per l'aigua i ens vam ajuntar uns quants veïns. Vam aconseguir salvar algunes persones», explica Andrea Lozano a l'ACN. Els afectats treballen per netejar els baixos dels edificis i hi ha locals totalment destruïts.