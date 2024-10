Uns 155.000 clients estan sense llum a la província de València pels efectes de la DANA

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La distribuïdora de la companyia elèctrica Iberdrola, i-DE, ha indicat que uns 155.000 clients estan sense subministrament a la província de València pels efectes del fort temporal de pluja i vent.

Segons ha informat aquest dimecres Iberdrola, distribuïdora elèctrica a la zona, el pas de la DANA per la província de València ha ocasionat incidències en el subministrament elèctric especialment a la zona de Catadau, on les pluges i el fort vent han provocat avaries en les línies elèctriques de transport i distribució que alimenten la subestació ubicada a la zona.

Fins al moment no ha estat possible accedir a aquesta instal·lació per valorar l’ocorregut i començar els treballs de reparació, ha indicat la companyia.

A conseqüència d’això, uns 13.000 clients de les localitats de Carlet, Montserrat, Catadau, Montroy i Benimodo, entre d’altres, continuen sense subministrament elèctric i a causa de la inaccessibilitat al terreny no és possible preveure l’hora en què serà reposat el servei.

Altres zones que s’estan veient també afectades són Utiel, Buñol i voltants, on hi ha aproximadament 25.000 clients sense subministrament i encara no és possible accedir per poder restablir el servei.

A última hora de la nit d’ahir també es va veure afectat el subministrament als municipis de la comarca del l’Horta Sud (Catarroja, Paiporta, Massanassa, Picanya i Alfafar, entre d’altres), després del desbordament dels barrancs pròxims i que està afectant aproximadament 50.000 clients.

En aquests moments, a la província de València la xifra total aproximada de clients afectats és de 155.000 i, segons la companyia, se’ls anirà reposant el servei a mesura que els accessos a les instal·lacions ho permetin.

La distribuïdora d’Iberdrola, i-DE, ha mobilitzat, entre personal propi i d’empreses contractistes, aproximadament 500 persones, tant de la Comunitat Valenciana com d’altres regions de la resta d’Espanya per reparar les instal·lacions afectades quan sigui possible l’accés a les mateixes.

La companyia ha reforçat els diferents canals d’atenció als clients i manté la informació actualitzada als seus canals digitals.

També ha procedit a l’enviament de comunicacions (correus electrònics i missatges de text) als clients afectats, segons ha informat Iberdrola, que ha dit que estan en permanent contacte amb les administracions estatal, autonòmica i local) per informar de la situació i de la seva evolució.

Per la seva part, font d’Endesa han indicat a EFE que la incidència de la dana als territoris en els quals la companyia gestiona la xarxa de distribució elèctrica ha estat limitada fins el moment.

Durant la nit, es van registrar diferents avaries a Andalusia i Extremadura que s’han anat resolent, han assenyalat.

No obstant, per l’evolució de la dana, està en prealerta a Catalunya (Tarragona, Vallés, Barcelona, Llobregat i Maresme) i a l’Aragó, així com a les províncies de Sevilla i Cadis.

Les mateixes fonts han assenyalat que sobre les 11:30 hores la situació a Catalunya era tranquil·la, si bé es registraven algunes incidències aïllades amb afectació limitada.