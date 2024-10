Suspesa l’activitat en trens, aeroports, ports i autobusos a València

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El gestor de la infraestructura ferroviària, Adif, ha suspès la circulació a la Comunitat Valenciana, tant en la línia d’alta velocitat amb Madrid, com la connexió amb Barcelona i en el nucli de Cercanías, i s’ha suspès també activitat als aeroports, ports i autobusos.

Davant de la situació meteorològica existent a la Comunitat, que ha provocat ja 51 morts, Adif ha decidit la suspensió del trànsit ferroviari de la línia d’alta velocitat que uneix Madrid i València.

Renfe manté suspesa la circulació en 5 línies de la xarxa de Cercanías i les comunicacions d’Alta Velocitat amb origen o destí l’estació de Valencia Joaquín Sorolla.

En alta velocitat està suspesa la circulació entre Madrid i València, així com la connexió AVE de Renfe entre València i Sevilla.

Els serveis de llarga i mitja distància de la connexió València-Alacant-Múrcia també es troben suspesos, així com els serveis de mitja distancia entre València Albacete-Alcàsser de San Juan i València-Aragó i València-Tortosa.

A més, per la incidència provocada per les intenses pluges, un tren d’alta velocitat de Renfe Málaga-Madrid va patir ahir una sortida de la via al seu pas per Álora, però aquesta matinada ha estat encarrilat i retirat de la via. Per això, els trens que circulen pel trajecte d’alta velocitat Málaga-Antequera estiguin registrant retards.

També està interrompuda la circulació per condicions meteorològiques adverses, entre Gobantes i El Chorro i entre El Chorro i Las Mellizas, del trajecte d’ample convencional entre Màlaga i Bobadilla, amb un pla de transport alternatiu.

La companyia ferroviària d’alta velocitat Iryo ha anunciat que cancel·la tots els serveis que enllacen Madrid amb València a causa dels danys en la infraestructura ferroviària. Ha suprimit 20 serveis entre ahir i avui, que han afectat 5.737 passatgers.

L’operadora de baix cost ferroviari Ouigo ha informat de 10 trens afectats, amb 4.000 passatgers.

L’aeroport de València opera ja aquest dimecres després d’haver desviat una trentena de vols i cancel·lar-ne més de 40 per la DANA que ha afectat la Comunitat Valenciana aquest dimarts.

Fonts de l’aeroport han indicat a EFE que l’aeroport de Manises «està recuperant l’operativa de forma gradual i torna a la normalitat» després de les cancel·lacions i les desviacions d’aquest dimarts.

Tanmateix, fonts del sector expliquen que arribar a l’aeroport de València amb cotxe o autobús és pràcticament impossible, la qual cosa fa que els pocs viatgers que arriben ho facin caminat.

Iberia ha cancel·lat set vols amb sortida o arribada a València, a més d’un Madrid-Castelló anada i tornada i un Lleó-Barcelona, que se sumen als 11 suspesos ahir amb sortida o arribada a València, a més d’un Palma de Mallorca-Eivissa i un Melilla-Màlaga.

La DANA ha provocat també la suspensió de les terminals de contenidors del Port de València entre les 8:00 i les 14:00 hores.

La companyia de línies regulars per autobús Avanza ha suspès tots els serveis que van a Llevant fins nou avís.