El govern espanyol anuncia la declaració de zona catastròfica i admet que és impossible quantificar les víctimes

Sánchez presideix el comité interministerial de crisi per la dana

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha anunciat que l'executiu decreta tres dies de dol els dies 31 d'octubre, 1 i 2 de novembre per les víctimes de la DANA que ha afectat zones del País Valencià, Castella-La Manxa i Andalusia, i ha avançat que el pròxim Consell de Ministres aprovarà la declaració de zona altament afectada per fenomen natural.

Els damnificats ja poden demanar ajudes a les delegacions i subdelegacions del govern espanyol. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, visitarà aquest dijous València. Torres ha admès que a hores d'ara és impossible quantificar els morts, però ha apuntat que el nombre de desapareguts i de morts que hi ha sobre la taula ja són «xifres esgarrifoses».

Torres ha fet aquestes manifestacions en roda de premsa a la Moncloa després de la reunió del comitè interministerial de crisi per la DANA, que es va constituir aquest dimarts i que s'ha reunit aquest dimecres sota la presidència de Pedro Sánchez.

A més del president espanyol hi ha assistit la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; la segona, Yolanda Díaz; la tercera, Teresa Ribera; el ministre de la Presidència, Félix Bolaños; el d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transports, Óscar Puente; i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Segons Torres, un cop la Generalitat valenciana va activar el nivell 2 d'alerta, l'executiu ha destinat al País Valencià 1.116 efectius de la UME i 344 vehicles, helicòpters i avions. També hi ha sobre el terreny 200 efectius de l’exèrcit de terra, 750 agents de la Guàrdia Civil i 100 de la Policia Nacional.

En tot cas, ha recordat que encara hi ha zones on és impossible accedir i s'hi estan fent rescats amb helicòpter. «Estem en una situació molt difícil on el més important és fer una crida al comportament cívic» i a atendre les recomanacions del personal civil, ha sentenciat.

En aquest marc, ha afirmat que els danys personals i materials «són altíssims», i ha apuntat que els afectats ja poden demanar ajudes a les subdelegacions o delegacions del govern. També que el pròxim Consell de Ministres aprovarà la declaració de zona altament afectada per fenomen natural.

Tal com ha afirmat prèviament el president espanyol, Torres ha insistit que «s'activaran totes les ajudes» del govern d'Espanya, i que no es descarta tampoc que s'utilitzin també fons de la Unió Europea.

També ha apuntat que el president espanyol ha parlat amb el rei Felip VI i ha decretat tres dies de dol oficial per al 31 d'octubre, i els dies 1 i 2 de novembre. Sánchez visitarà aquest dijous València.

Pel que fa a l'actuació de la Generalitat valenciana, Torres ha recordat que el dia 24 d'octubre l'AEMET ja va emetre diverses alertes, i que aquest dimarts va fer pública una alerta vermella a les 7.31 hores per a la província de València. A les 15.00 hores va augmentar el nivell 2 per a les comarques d'Utiel, Requena i La Plana.

Però segons el ministre, la Generalitat Valenciana no va emetre el nivell 2 d'alerta per a la província de València fins les 19.17 hores d'aquest dimarts. A les 20.00 hores va emetre el primer sms d'alerta, i fins les 20.36 no va demanar ajuda a la UME al País Valencià.