La DANA afecta Terol amb desallotjaments puntuals, inundacions i talls viaris

La DANA que castiga amb especial intensitat València i Albacete, amb 62 morts fins el moment, també ha afectat des d’aquesta matinada en diverses poblacions de la província de Terol, on s’han produït desbordaments de rius, inundacions de carrers i de pisos i talls a la xarxa de carreteres.

Així ho ha assegurat el conseller d’Hisenda i d’Interior del Govern aragonès, Roberto Bermúdez de Castro, després de presidir una reunió del Centre de Coordinació Operativa d’Emergències (CECOP) d’Aragó per coordinar les accions a dur a terme a les zones afectades i monitorar les que es podrien veure afectades pel temporal al llarg de les pròximes hores.

En declaracions als mitjans, el conseller, que ha valorat el nivell de coordinació que s’ha produït des del primer moment entre les administracions públiques i els organismes implicats, ha destacat que la DANA ha afectat amb especial intensitat als municipis de Montalbán, Herrera de los Navarros, Hoz de la Vieja i Villar, amb la presència de fang als carrers, talls de carretera i altres incidències.

En concret, a Montalbán s’ha desbordat una riera que transcorre pel carrer central del poble i ha obligat a resituar unes famílies que s’han vist afectats per la inundació, mentre que a Hoz de la Vieja s’ha produït un tall del subministrament de l’aigua potable.

En aquestes zones, ha explicat el responsable polític, treballen la companyia Endesa per restablir el subministrament elèctric en els punts on ha quedat tallat així com les companyies de telefonia per restaurar les comunicacions en els municipis afectats.

A més, el temporal obliga a subministrar aigua potable mitjançant camions cisterna a Hoz de la Vieja, i ha provocat aquest matí la suspensió de tres rutes escolars a Albarracín, amb 40 alumnes afectats.

Bermúdez de Castro ha anunciat que en funció de les informacions rebudes des de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) respecte a l’evolució de la DANA, s’està monitorant com a prevenció la zona del Matarranya, amb una especial vigilància dels rius Jiloca, Martín, Guadalupe i Huerva, no tots proveïts d’embassaments per laminar possibles crescudes.

També s’ha sol·licitat als ajuntaments de Cuarte de Huerva, María de Huerva i Cadrete que adoptin mesures de precaució davant d’una sobtada crescuda del riu Huerva.

El conseller, després d’expressar les seues condolences per les morts registrades, ha incidit en el suport deixat a València des d’Aragó per fer front als danys soferts, encara que ha admès que les dificultats per accedir a la ciutat mediterrània complica aquesta tasca.