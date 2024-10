200 persones han estat rescatades durant la nit a València però encara hi ha gent atrapada

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Els equips d’emergències han rescatat durant la nit a prop de dos centenars de persones afectades per la DANA que ha assolat la província de València, però encara queda molta gent atrapada en carreteres i llocs als quals no és possible accedir pels efectes de la situació climatològica.

Així ho ha assegurat el cap provincial de Bomberos de València, José Miguel Basset, després de la reunió que han mantingut aquest matí els responsables dels diferents cossos que intervenen en els serveis d’Emergències amb motiu d’aquesta DANA.

Ha assenyalat que la situació continua sent molt complicada en carreteres com l’A-3 o l’A-5, amb diversos centenars de persones atrapades, i ha advertit que l’accés segueix sent el gran problema, per la qual cosa la idea és incrementar les unitats de rescat helitransportades.

Basset ha explicat que les persones rescatades durant la nit han estat acollides en parcs de bombers o albergs, on se’ls ha facilitat subministraments i avituallament.

Tanmateix, ha lamentat que la situació meteorològica ha fet que les unitats d’emergència i de rescat no hagin pogut arribar físicament a tota la zona afectada per aquesta DANA, tant per la intensitat de les pluges com pels col·lapses i ruptures als vials de comunicació.

«No s’era capaç d’arribar a les mateixes víctimes en el moment en què més ho necessitaven. Ha estat un impediment totalment físic», ha insistit, i ha destacat que en aquests moments han començant els rescats des d’unitats helitransportades perquè és l’única manera que tenen de moure’s en aquest tipus d’emergència, on encara no hi ha accés a tots els punts on es necessiten rescats.

«Hem prioritzat les actuacions: primer són les víctimes, les persones que són més accessibles, i en la mesura que el nivell freàtic, l’aigua i l’adequació dels vials ens deixa accedir a les zones afectades mitjançant unitats terrestres, estem entrant i intentant efectuar aquests rescats que ahir van ser impossibles i que avui encara ho són», ha dit.

Ha indicat que s’estan repartint el treball amb la Unitat Militar d’Emergències (UME), encara que segurament hagin de recórrer a altres comunitats, però fins que no tinguin una reavaluació de la situació més concreta, no podran establir exactament l’abast i els mitjans que puguin fer falta.

Basset ha agraït l’oferiment de totes les comunitats autònomes i de tots els serveis de bombers d’Espanya que s’han bolcat amb la Comunitat, oferint la seua ajuda, però ha dit que aquesta cal racionalitzar-la.

En una emergència «es pot manejar el que es pot manejar, i amb la nostra situació d’infraestructures caigudes, comunicacions fora, sistemes d’electricitat i subministrament elèctric fora, és molt difícil manejar aquest tipus de situacions», ha manifestat.