Tres morts a Santander per l’ensorrament d’un edifici a causa d’una explosió de gas

Bombers de Santander recuperen el cos sense vida d’una persona entre la runa de l’edifici que s’ha esfondrat aquest dissabte per una explosióEFE

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les dos persones que estaven desaparegudes després de l’explosió de gas que ha causat l’ensorrament d’un edifici a Santander, han estat localitzades mortes entre la runa de l’immoble, per la qual cosa són tres els morts per la caiguda d’aquest edifici.

Així ho han confirmat al lloc del sinistre l’alcaldessa de Santander, Gema Igual, la presidenta de Cantàbria, María José Sáenz de Buruaga, i la delegada del Govern, Eugenia Gómez de Diego, que des de primera hora del matí han estat en aquesta zona i han confirmat la localització dels tres cossos després de parlar amb les famílies.

El sinistre es va produir sobre les 04:00 hores d’aquest dissabte a conseqüència d’una explosió de gas, que va provocar, posteriorment, l’ensorrament de l’edifici, del qual van poder sortir abans diversos veïns.

Deu persones van haver de ser traslladades a l’hospital de Santander de Valdecilla, de les quals set continuen ingressades en el centre, la majoria per inhalació de fum encara que hi ha una nena de 8 anys amb un traumatisme cranioencefàlic, i una altra persona ha estat derivada la unitat de grans cremats de l’Hospital de Creus (Bizkaia).

A les 09.00 hores es va localitzar el primer dels cossos dels tres desapareguts després del succés i passades les 10:30 hores a les altres dos persones.

A l’edifici número 24 de La Albericia vivien 21 persones, a sis pisos d’un immoble que té un baix i dos plantes (amb golfes), i en el que es va produir una explosió de gas, les causes de la qual es desconeixen, segons ha explicat la delegada del Govern a Cantàbria, després de traslladar les condolences de l’Executiu central als famílies dels morts, als seus pròxims i als veïns de La Albericia.

Gómez de Diego ha assenyalat que serà la Policia Científica i la Judicial la que determini què ha passat i la causa d’aquest sinistre, ja que el Jutjat que s’ocuparà d’aquest succés ha decretat secret de sumari.

Tampoc no es coneix la identitat de les tres persones mortes, els cossos de les quals han estat traslladats a l’Institut de Medicina Legal per dur a terme l’autòpsia per a la seva identificació.

La presidenta de Cantàbria ha qualificat de «cop molt dur» i de «tragèdia» aquest succés a l’«estimat barri» de l’Albericia i ha traslladat, en nom de tota la regió, una «profunda tristesa» per l’ocorregut i condolences a les famílies dels morts, als ferits i a tots els afectats per aquest ensorrament.

Gema Igual ha anunciat que l’Ajuntament ha decretat tres dies de dol oficial i ha dit que és el moment d’atendre i estar amb les famílies dels morts i amb els veïns afectat per aquest succés.

El carrer de La Albericia on s’ubicava l’edifici romandrà tallada fins que finalitzin totes les tasques de desenrunament per part dels bombers de Santander i de la Policia Nacional i Local, mentre els serveis de neteja s’encarregaran de recollir el material que ha caigut a les voreres i a la carretera.

Els veïns dels edificis limítrofs (números 22 i 26) que van ser desallotjats després de l’explosió, aniran als immobles amb els bombers per si necessiten recuperar objectes personals, i encara que els subministraments de gas i llum d’aquests pisos han estat tallats, però l’alcaldessa ha assegurat que restabliran en el menor temps possible perquè puguin tornar a les seves cases com més aviat millor.