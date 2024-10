Sumar assumeix responsabilitats pel cas d'assetjament d'Errejón i inicia un «camí de reparació»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El portaveu de Sumar i ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha estat l’encarregat d’assumir, en nom de la formació política, «les responsabilitats» pel cas d’assetjament i violència masclista del que fos el portaveu parlamentari del partit, Íñigo Errejón. Després de «posar-se a disposició de les víctimes en totes les decisions que vulguin prendre» i mostrar la seva «solidaritat» amb elles, Sumar ha admès que «els mecanismes de detecció i prevenció han fallat» amb Errejón i ha reconegut que el cas suposa «un punt d’inflexió».

Urtasun ha anunciat noves mesures de prevenció i formació interna però ha defensat que Sumar ha actuat «de forma immediata» i «amb celeritat i contundència». Urtasun ha explicat que a principis de setmana van conèixer els primers testimonis i aleshores van començar a recollir informació per demanar explicacions a Errejón, que «ho va reconèixer tot» davant la direcció i llavors se li van exigir responsabilitats com l’abandonament de tots els càrrecs i responsabilitats al partit.

En aquest sentit, el portaveu de Sumar ha reconegut que totes les informacions que es donen a conèixer en relació amb el cas, inclosa la primera denúncia «són devastadores», tant per la societat, com per la formació i el món en general, la qual cosa posa en «evidència» que els mecanismes de prevenció i detecció han fallat.

Per tot plegat, l’executiva del partit ha decidit emprendre una sèrie d’actuacions per tal que situacions com aquesta no tornin a passar i han demanat disculpes a les persones a qui consideren que han fallat la confiança.

La secretària de feminismes de Sumar, Amanda Andrades, ha detallat que d’entrada posaran en marxa quatre mesures concretes com són la continuació del procediment intern per aclarir qualsevol fet contrari als valors feministes de l’organització; establir canals i mecanismes de reparació, suport i acompanyament a les afectades; acabar amb el desenvolupament i posar en marxa els protocols d’abordatge i agressions sexuals; i engegar un protocol sobre violències masclistes i violència sexual.

Segons Andrades, aquestes mesures no seran «el darrer pas» sinó només el començament d’un «camí de reparació» on Sumar tindrà un paper clau, per la qual cosa ha remarcat que es troben davant d’un «punt d’inflexió» que representa actuar millor i més ràpid.

Más Madrid i IU

En referència a les altres formacions que formen part de la coalició de Sumar, Ernest Urtasun ha destacat que des del primer moment s’ha actuat de «forma coordinada» amb Más Madrid però no ha volgut entrar al detall sobre què ha de fer el fins ara partit d’Errejón amb qüestions com la dimissió de Loreto Arenilla, ex responsable del seu gabinet. Respecte a IU, Urtasun ha remarcat que ara es tracta de donar explicacions necessàries sobre el què ha passat però no de fer «grans reflexions sobre el futur polític».

Urtasun també ha defensat que la vicepresidenta Yolanda Díaz no hagi interromput el seu viatge a Colòmbia malgrat l’afer i ha assegurat que totes les decisions que s’han adoptat en relació a Errejón s’han pres amb ella i que de fet va ser qui li va exigir en «primera persona» responsabilitats.

Finalment, Urtasun ha dit que de moment hi ha una primera denuncia d’una víctima i que a partir d’aquí la Justícia ha de dir. Sumar preveu posar-se en aquest sentit a la seva disposició, així com també de les víctimes.