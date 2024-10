El Govern llança un ambiciós pla per combatre les estafes telefòniques

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, Antonio Hernando, ha anunciat en Granada un pla contra les estafes telefòniques, iniciativa que busca frenar l’auge dels fraus a través de trucades i SMS i augmentar la protecció al ciutadà.

El Govern central ha dissenyat un paquet de mesures per combatre les estafes telefòniques, un pla especialment contra els ciberdelinqüents que simulen ser un banc o una administració pública.

Hernando ho ha anunciat, durant una visita a Jérez del Marquesado (Granada), per respondre amb agilitat a un «frau que ha tornat massa habitual».

Actualment, una de cada tres consultes ateses pel telèfon 017 de l’Institut Nacional de Ciberseguretat (Incibe) té a veure amb fraus realitzats a través d’SMS, telèfon i correu electrònic.

El secretari d’Estat ha concretat les mesures que regularà el Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a través d’una ordre ministerial que estarà llesta abans de final d’any, inclòs el bloqueig per part dels operadors de les trucades que utilitzen números que no hagin estat atribuïts a cap servei o client.

També es bloquejaran les trucades i SMS de numeració nacional, però amb origen internacional, ja que es tracta d’un dels focus de frau més habitual.

A més, el Govern preveu crear una base de dades, que gestionarà la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència, amb els usuaris que utilitzen alfanumèrics en els seus missatges i aquells missatges procedents d’entitats no incloses en aquesta base de dades quedaran bloquejats.

El pla planteja a més la prohibició de numeració mòbil per a trucades comercials, de manera que la ciutadania pugui detectar que és un frau si reben una trucada des d’una numeració d’aquest tipus.

En aquest sentit, per dotar de més seguretat a la ciutadania, es permetrà amb caràcter general la utilització de números 800 i 900 per part de les entitats que tinguin assignats aquests números per realitzar trucades comercials.

D’aquesta forma, si un usuari té un número 800 o 900 guardat a la seva agenda com el servei d’atenció d’una empresa de la qual és client, li aparegui com a tal quan li truquin per a una oferta comercial.