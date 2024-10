L'actriu Elisa Mouliaá presenta a la Policia una denúncia per l'assetjament d'Errejón

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'actriu i presentadora Elisa Mouliaá, qui aquest dijous va confessar haver sigut víctima d'abusos per part de l'exdirigent de Sumar Íñigo Errejón, ha presentat ja una denúncia davant la Unitat d'Atenció a la Família i la Dona de la Policia Nacional.

És la primera a fer aquest pas malgrat que en les darreres hores més dones han exposat a les xarxes socials altres situacions similars viscudes amb l'exdiputat. De fet, la periodista Cristina Fallarás ha fet públic que té fins a onze testimonis.

L'objectiu de Mouliaá és fer pública la seva acusació contra el cofundador de Podem per una situació que podria suposar tres delictes sexuals diferents, segons ha explicat El País.

Tal com han indicat fonts del Ministeri d'Interior, la denuncia contra Errejón serà tramitada amb el mateix procediment policial emprat per a les denúncies d'aquest tipus. És a dir, s'obrirà una investigació policial a través de les Unitats d'Atenció a la Família i Dona (UFAM), especialitzades en la lluita contra la violència sexual i de gènere.

Així mateix, des del departament que encapçala Fernando Grande-Marlaska recorden que davant d'una denúncia d'aquesta mena l'actuació de Policia passa per la «recepció de la víctima», a la qual es dona una atenció especial durant la formulació de la seva denúncia, la «comprovació de la veracitat dels fets» mitjançant diligències de recerca i, si apareixen indicis suficients contra el presumpte autor, procedir contra ell donant compte a l'autoritat judicial.

Dimissió d'Errejón

La dimissió per sorpresa del portaveu de Sumar al Congrés al·legant motius de salut «física, mental i emocional» va obrir ahir un terrabastall polític que ha sumat les veus dels seus antics companys de Podem, dels correligionaris a Sumar i, fins i tot, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Tot i que inicialment Errejón va argumentar que havia arribat «al límit de la contradicció entre el personatge i la persona», poc després es van conèixer les queixes contra ell per suposada actitud masclista que el seu partit va acabar confirmant.

De fet, la mateixa Yolanda Díaz va assegurar aquest dijous que el cofundador de Podem havia deixat tots els càrrecs i abandonat la política com a resultat del procés d'investigació iniciat per Sumar arran dels «testimonis sorgits a xarxes» que denunciaven assetjament sexual del fins ara portaveu de la formació. La líder del partit va reiterar a través de les xarxes socials que el «compromís» de Sumar contra el masclisme i per una societat feminista és «ferm i sense excepcions».

La marxa d'Errejón es va fer efectiva després que l'executiva del seu espai n'acceptés de manera unànime la dimissió. Així mateix, fonts de Sumar han apuntat en les darreres hores que la formació va «decidir obrir una investigació» quan va tenir coneixement de les denúncies de conductes masclistes d'Errejón recollides per Fallarás. Un cop la investigació va culminar, la formació va demanar explicacions al diputat, que va acabar plegant i que no ha reaparegut des d'aleshores.