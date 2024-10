La Moncloa aspira a mantenir l'impost a les grans energètiques

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La vicepresidenta primera del govern espanyol i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dijous que el seu executiu aspira a prorrogar l'impost extraordinari als beneficis de les grans companyies energètiques, però ha assumit també que la taxa caurà si no aconsegueix el suport de tots els socis de la investidura.

L'impost apareix al pla fiscal que la Moncloa ha enviat a la Comissió Europea, però Junts ja ha transmès que no comparteix la reconversió del gravamen en una figura fiscal permanent per l'impacte que podria tenir en la inversió de 1.100 milions d'euros de Repsol a Tarragona.

En declaracions als mitjans, Montero ha afirmat que el seu govern vol «donar continuïtat» a l'impost a les energètiques, però el seu executiu també és «molt conscient» que ha d'aconseguir un acord amb les formacions polítiques que han de donar suport a la reforma.

«Estem treballant, amb diàleg, per intentar convèncer els grups de les bondats de demanar un esforç més gran als que han tingut més beneficis» amb l'objectiu que «el conjunt dels ciutadans pugui gaudir d'una millor política d'habitatge, de més finançament de la sanitat i la dependència, i de les polítiques que aporten igualtat d'oportunitats».

En tot cas, segons Montero, «cada formació política és lliure de donar el seu suport» a la continuïtat de l'impost. «Tant de bo tinguem una majoria suficient per poder donar continuïtat a aquest impost», ha dit, «però si el govern d'Espanya no compta amb aquesta majoria suficient no podrà complir amb la vocació que l'impost romangui al llarg del temps», malgrat que és una figura tributària que «compleix molt bé la seva funció».