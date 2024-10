El PSOE anuncia una querella per injúries i calúmnies contra el PP

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La portaveu del Comitè d'Organització del Congrés del PSOE, Enma López, ha anunciat que la seva formació presentarà una querella per injúries i calúmnies contra el PP, després que el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, hagi desestimat la denúncia dels populars per finançament il·legal. En declaracions a la seu de Ferraz, López ha assegurat que el PP «sap molt bé el que és el finançament il·legal i no ha dubtat en presentar una querella falsa basada en retalls de diaris, testimonis anònims i qüestions infundades». «Han intentat difamar el govern i el PSOE», ha sentenciat, i «no tot val en política». «No tot val per intentar fer caure el govern d'Espanya», ha dit, i el PP «demostra un cop més que està desorientat».

En la seva argumentació, Pedraz recorda que una denúncia anònima té «plena validesa» per iniciar una investigació, sempre que les informacions vinguin avalades per «dades corroboradores». «Una notícia, per si sola, no legitima cap accionant popular per convertir el relat periodístic en un relat de fets punibles desencadenants del procés penal. Cal alguna cosa més», avisa.

Bolaños: «Uns dies han durat als tribunals»

La decisió de Pedraz també ha sigut valorada des del govern espanyol, que ha destacat que l'Audiència Nacional aplica en ella el criteri del Tribunal Suprem que estableix que uns «retalls de diari sense cap altre element addicional» no poden donar lloc a un procediment judicial. «Les mentides del PP contra el PSOE tenen les potes molt curtes. Uns dies han durat als tribunals. Jo espero que això serveixi perquè el PP recapaciti i s'adoni que la seva estratègia de bulls i de fang i de mentides i de querelles no porta enlloc», ha afirmat el ministre de Presidència, Félix Bolaños.