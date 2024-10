L'Audiència Nacional rebutja la querella presentada pel PP contra el PSOE per finançament il·legal

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge de l'Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz ha inadmès la querella presentada pel PP contra el PSOE per suposat finançament il·legal en el marc de la causa en què investiga una organització presumptament dedicada al frau en el pagament d'impostos d'hidrocarburs.

Segons ha informat aquest dilluns l'AN, també, s'ha decidit mantenir en presó incondicional per aquest mateix procediment a l'empresari Víctor d'Aldama. En la seva interlocutòria, Pedraz assenyala que per admetre la querella dels populars s'hauria d'analitzar si les dades que s'aporten d'un empresari anònim citat en un article de premsa tenen la «virtualitat suficient» per iniciar una investigació judicial.