Una dona mor després de ser mossegada per un hàmster a Vila-real

Una dona de 38 anys va morir el passat divendres després d’haver estat mossegada per un hàmster que tenia de mascota. La víctima va morir a les portes d’un centre sanitari de Vila-real (Castelló), al qual s’havia traslladat en sentir-se indisposta després de l’atac del rosegador.

Pel que sembla, la dona, de nacionalitat colombiana, havia acudit cap a les 22.30 hores i acompanyada pels seus dos fills menors d’edat al centre de salut del barri Carinyena, segons va avançar El Periódico Mediterráneo. Tanmateix, a pocs metres de l’entrada, es va desplomar i va morir.

La dona va ser atesa de forma urgent pels sanitaris del centre, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Si bé encara es desconeixen els resultats de l’autòpsia, la principal hipòtesi és que la mort va ser víctima d’un xoc anafilàctic per una al·lèrgia als hàmsters, han assenyalat fonts consultades per Ràdio Castelló.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de la Policia Local de Vila-real i de la Policia Nacional, els qui van acordonar la zona i van instal·lar un envelat. En ella, els fills de la dona van requerir assistència psicològica pel succeït.

La mort de la víctima es va certificar a la una de la matinada i es va procedir a l’aixecament del cadàver. El cos de la dona es troba a l’espera de l’autòpsia, que determinarà les causes exactes de la mort.