Desenes d'entitats de dretes convoquen una concentració contra Sánchez diumenge vinent a Madrid

Més d'una trentena d'entitats de dretes i constitucionalistes agrupades a la Plataforma per l'Espanya Constitucional han convocat una manifestació diumenge vinent a Madrid per demanar la dimissió del president espanyol, Pedro Sánchez. La cita -que té per lema «Per la unitat, la dignitat, la llei i la llibertat. Eleccions Generals Ja!»- ha sigut secundada aquest dilluns per la direcció de Vox, que ha anunciat que hi participarà.

Segons han indicat els seus organitzadors, la protesta tindrà lloc al migdia a la plaça Castella de Madrid, emplaçament on estan els jutjats on va ser citada a declarar aquest estiu la dona del president, Begoña Gómez, per un cas de suposat tràfic d'influències i corrupció.