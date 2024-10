Detingut a Benidorm un pròfug italià líder d’una organització dedicada a narcotràfic

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha detingut a Benidorm (Alacant) un home de 38 anys, de nacionalitat italiana, que tenia en vigor una ordre europea de detenció i entrega (OEDE) per les autoritats italianes, per la seva suposada participació, com a dirigent, d’un grup criminal dedicat al narcotràfic.

Agents de les unitats de seguretat ciutadana van tenir coneixement de la possible estada del pròfug a la localitat de Benidorm i va iniciar un dispositiu de localització en una zona d’apartaments que va culminar amb la seva detenció.

Segons la requisitòria italiana, el reclamat era el suposat cap d’un grup criminal dedicat al tràfic il·lícit de drogues i es trobaria investigat per la compra i distribució recurrent de marihuana i cocaïna.

Els fets pels quals se li reclama tindrien una pena màxima prevista de 24 anys de presó. El detingut ha estat posat a disposició dels Jutjats Centrals d’Instrucció de l’Audiència Nacional, afegeixen les fonts.