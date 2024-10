Renfe estalviarà uns 30 milions anuals pel nou compromís de puntualitat

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou compromís de puntualitat de Renfe després del canvi de condicions li permetrà un estalvi proper als 30 milions d’euros anuals, després que el 2023 desemborsés per aquest concepte 42 milions d’euros.

Des del passat 1 de juliol, Renfe torna l’import íntegre del bitllet de l’Ave, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity quan el retard superi els 90 minuts (30 minuts fins llavors), i el 50 % amb demores de més de 60 minuts (15 minuts abans).

El 2023 aquests retards li van costar a Renfe 42 milions d’euros, xifra que hagués quedat en 12,5 milions d’haver aplicat només les indemnitzacions obligatòries, segons ha sabut EFE en fonts pròximes a la companyia.

Amb les noves indemnitzacions la companyia pública situa el compromís de puntualitat al mateix nivell que la resta dels competidors d’alta velocitat (Ouigo i Iryo).

Fins ara Renfe tenia condicions més avantatjoses en la seva política de reemborsos, que es van establir el 1992, amb la introducció de l’alta velocitat a Espanya, entre Madrid i Sevilla.

Mantenir l’anterior política d’indemnitzacions penalitzava a Renfe molt per sobre de la resta d’operadors, en un règim de forta competència com l’actual, sosté tant Renfe com el ministre de Transporte, Óscar Puente.

El Congrés va aprovar aquesta setmana una proposició no de llei presentada pel PP, amb els vots en contra del PSOE, perquè Renfe restitueixi les quanties d’indemnització anteriors, encara que l’efecte real d’una proposició de llei és nul.