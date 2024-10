Salvador Illa assisteix als actes del 12-O, trencant 14 anys d'absència catalana

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Salvador Illa, assisteix aquest dissabte als actes oficials del 12-O que tenen lloc a Madrid. Illa ha arribat a l'acte de la desfilada militar acompanyat de la delegada del Govern a Madrid, Núria Marín, i ha rebut la salutació de bona part dels ministres del govern espanyol. També ha mantingut converses disteses amb els presidents d'Andalusia, Juanma Moreno, el País Valencià, Carlos Mazón i Astúries, Adrián Barbón.

Illa és el primer president de la Generalitat que participa en els actes del 12-O en 14 anys. L'últim va ser José Montilla, el 2010. Posteriorment, es desplaçarà al Palau Reial per assistir a la recepció que ofereix Felip VI.Més enllà de l'assistència de Salvador Illa com a president, l'acte militar d'enguany té diverses novetats, entre elles la desfilada de les banderes d'Eslovàquia, Eslovènia, Portugal i Txèquia, països membres amb Espanya d'un dels vuit grups de Combat que configuren la brigada multinacional a l'operació 'Presència Avançada Reforçada', encarregada de reforçar el flanc est de l'OTAN. També hi haurà honors a la bandera de l'ONU en reconeixement dels militars espanyols actualment desplegats a l'exterior, especialment els que són al sud del Líban.

La pluja que cau a la capital espanyola impedirà que se celebri la desfilada aèria, un dels moments més vistosos de la celebració. La demostració de l'exèrcit la fa tradicionalment la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudisme de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, que havia de saltar amb la bandera commemorativa del desè aniversari de la proclamació del rei Felip VI i comptava amb l'assistència de diversos vehicles de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

En total, la desfilada compta amb 56 avions, 29 helicòpters, 117 vehicles i 49 motos. Pel que fa a efectius humans, hi acudeixen 4.092 integrants de les Forces Armades i els cossos policials, dels quals 3.619 són home i 473 són dones (un 13%). Com ja és tradició, també hi haurà cavalls i la mascota de la Legió, que enguany és una ovella de sis anys anomenada 'Killo'.