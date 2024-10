'Aida' torna deu anys després del seu adeu com a pel·lícula

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Paco León i Fer Pérez adaptaran a la gran pantalla la sèrie ‘Aida’ coincidint amb el desè aniversari del comiat de la producció, una de les més èxit de la història de Telecinco. La divisió cinematogràfica de la cadena de Mediaset, Telecinco Cinema, i Globomedia (The Mediapro Studio) són darrere el projecte que es començarà a rodar el primer trimestre del 2025, amb la col·laboració també de Prime Video.

L’actor Paco León va ser un dels protagonistes de la ficció i ara agafa les regnes del projecte com a director i com a guionista al costat de Fer Pérez, que des del 2007 havia signat també els guions de la sèrie. Nascuda el 2005 com el primer spin-off d’una ficció (‘7 Vidas’) que es produïa a Espanya, ‘Aída’ va ser una producció de 237 capítols que va aconseguir una audiència mitjana de prop de 4 milions d’espectadors en cada entrega.