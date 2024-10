L'esperança de vida a Espanya se situa en 83,1 anys el 2022, gairebé un any per sota del nivell prepandèmia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'esperança de vida es va situar en 83,1 anys el 2022 a Espanya, 80,3 en homes i 85,8 en dones. Aquestes són les xifres que el ministeri de Sanitat ha publicat aquest dilluns. Malgrat que la xifra del 2022 representa un augment respecte al 2020, l'esperança de vida a l'Estat encara se situa 0,8 anys per sota del nivell previ a la covid-19, quan es trobava en 83,5 anys.

La pandèmia va reduir en 1,5 anys l'esperança de vida a l'Estat el 2020 i el descens, causat per l'elevada mortalitat durant la pandèmia especialment entre la gent gran, encara s'arrossega malgrat la recuperació el 2021 i el 2022.L'esperança de vida de les dones es manté 5,5 anys per sobre de la dels homes. Tanmateix, la bretxa s'ha anat tancant des del 2006, quan la diferència era de 6,6 anys.

Pel que fa als anys de vida saludable en néixer, les dades del ministeri apunten que és de 79,3 anys, 77,5 per als homes i 81,2 per a les dones, unes xifres que representen el 95,5% de la vida. El temps de vida saludable era de 79,4 anys el 2021. Així, el 2022 s'ha registrat un lleuger descens respecte a l'any anterior, cosa que es pot atribuir a un possible augment de les malalties cròniques i discapacitats que afecten la qualitat de vida de les persones grans.