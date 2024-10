CCOO i UGT convoquen vaga en el transport per carretera el 28 d'octubre i pel pont de la Puríssima

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

CCOO i UGT han convocat set jornades de vaga en el transport per carretera, segons han explicat aquest dilluns en una roda de premsa. Els sindicats han anunciat aturades pel 28 d'octubre, l'11, el 28 i el 29 de novembre i el 5 i el 9 de desembre i han avisat que a partir del 23 de desembre la protesta podria passar a ser indefinida.

Les organitzacions de treballadors han criticat la «nul·la mobilitat» de la patronal i el govern espanyol en els últims mesos i han avisat que la vaga també pot afectar el servei alternatiu d'autobusos muntat per Renfe pel tall ferroviari a les obres del túnel de Roda de Berà. Han subratllat que aquests autobusos «no seran una excepció» i que «s'hauran de sotmetre als serveis mínims» que es marquin.

El sector del transport per carretera engloba tant els conductors de mercaderies com els de viatgers, segons han explicat els sindicats. La convocatòria de vaga coincideix amb alguns dies assenyalats, com el Black Friday, el pont de la Puríssima i fins i tot pot afectar l'inici de Nadal de manera indefinida.

CCOO i UGT exigeixen la jubilació anticipada dels conductors i lamenten la «manca de voluntat» de la patronal i el govern espanyol a l'hora d'atendre les seves demandes. «Que deixin de posar-se de perfil», han defensat. Entre els dos sindicats tenen al voltant d'un 70% de la representació del sector del transport per carretera.