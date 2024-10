Múrcia demana un pacte nacional de l'aigua amb transvasaments i interconnexions de conques

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de la Regió de Múrcia, el popular Fernando López Miras, ha demanat aquest divendres l'elaboració d'un nou pacte nacional de l'aigua d'àmbit estatal que abordi assumptes com el manteniment dels transvasaments actuals, la creació de noves interconnexions de conques, la dessalació o la regeneració d'aigües urbanes.

Segons ha remarcat després d'una reunió amb Pedro Sánchez al palau de la Moncloa, aquest assumpte s'hauria de discutir a la pròxima conferència de presidents autonòmics, que tindrà lloc a Cantàbria al mes de desembre. «A Espanya hi ha aigua suficient, però està mal repartida», ha ressaltat abans de denunciar que els murcians paguen per l'aigua molt més que la resta de ciutadans espanyols.

Tal com ha destacat López Miras, la sequera continua sent un dels problemes principals d'Espanya, particularment a zones mediterrànies com Múrcia, Andalusia o Catalunya. En aquest sentit, ha recordat que mentre les reserves espanyoles superen el 50%, al seu territori no arriben a la meitat, de manera que cal trobar la fórmula per repartir aquest recurs per tot l'Estat.

«Som dels pocs països seriosos que no tenen un pla que garanteixi l'aigua per a tots en les mateixes condicions. I això no pot continuar així, perquè no només cal garantir el proveïment de l'aigua a tots els ciutadans, sinó també la nostra sobirania alimentària», ha recordat. «Quan premem un interruptor per encendre una llum a qualsevol lloc d'Espanya, ningú no es pregunta d'on ve aquesta energia, si es produeix al territori o no. Doncs l'aigua ha de ser exactament el mateix perquè tots els espanyols tenen dret igual a l'aigua», ha reblat.

Finalment, ha remarcat la importància d'avançar en la regeneració de les aigües urbanes. «És una de les prioritats ara mateix d'Europa, però no obstant Espanya està regenerant només el 9% de les seves aigües urbanes, mentre que la Regió de Múrcia està regenerant el 98% de les seves aigües urbanes», ha avisat.