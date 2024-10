Els pagaments directes als comerços amb Bizum seran una realitat a partir de mitjans del 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Bizum, la solució de pagament immediat a través del mòbil de la banca espanyola, permetrà fer pagaments presencials a comerços a partir de mitjans de 2025, mitjançant l'aplicació del banc del comprador. Així ho ha anunciat l'entitat en un comunicat amb motiu del vuitè aniversari, que destaca el creixement que ha notat una solució que ja compta amb 27,5 milions d'usuaris, que han fet prop de 3.300 milions d'operacions per valor de més de 175.000 milions d'euros.

A banda de pagaments entre particulars, Bizum permet fer compres online a més de 70.000 comerços i ara estendrà la seva activitat presencial gràcies a la tecnologia NFC. De cara al futur, l'entitat preveu internacionalitzar l'activitat més enllà d'Espanya i Andorra. La primera prova es realitzarà a Itàlia i Portugal abans d'acabar aquest any a través de l'Aliança Europea de Pagaments, on s'hi ha adherit Bizum, Bancomat Pay i MB Way.

Les tres solucions estudiaran «implementar la interoperabilitat permetent a espanyols, portuguesos i italians fer pagaments mòbils instantanis entre persones dels tres territoris». Un cop generalitzat al llarg del 2025 els pagaments entre persones als tres països, «es pretén incorporar de mica en mica altres casos d'ús i territoris, fins i tot aliens a la zona euro».