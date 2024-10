Plantegen reformar les baixes perquè siguin compatibles amb la feina de forma voluntària

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El govern espanyol es planteja reformar les baixes laborals per crear un nou tipus més flexible que permeti treballar de forma voluntària. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha anunciat en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economia Forum que convocarà els agents socials per reformar la incapacitat temporal de forma «imminent».

Saiz no ha donat detalls de com es formularia aquest nou plantejament però ha assegurat que els «avenços mèdics» permeten que «des de la voluntarietat i des de la garantia de la salut i la seguretat puguin incorporar-se a treballar, fent una incapacitat temporal que no sigui estar d'alta o de baixa». Saiz ha posat com a exemple les persones que estan sortint d'un tractament de càncer o les que estan treballant en més d'una feina i que, depenent de les circumstàncies mèdiques, poden desenvolupar un tipus d'ocupació però no un altre.

«En matèria de pensions abans hi havia una regulació molt abrupta: o feina o pensió i amb la reforma i des de la voluntarietat hem fet que aquest trànsit sigui més flexible, des de la voluntarietat. Doncs el mateix amb la incapacitat temporal», ha detallat.

D'aquesta manera, la ministra n'ha posat alguns exemples: «Hi ha processos com el de qui estigui sortint d'un tractament de càncer que potser, per des de la voluntarietat i des de la garantia de la seva salut, des de la seguretat, pugui incorporar-se a treballar, fent una incapacitat temporal que no sigui estar d'alta o estar de baixa», ha insistit.