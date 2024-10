El Govern espanyol estudia suprimir el bo de transport gratuït

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible estudia mantenir «alguns ajuts» per a l’ús del transport públic per a certs col·lectius si, a final d’any, el Govern decideix suprimir el bo gratuït universal.

El titular del departament, Óscar Puente, ha comentat a TVE1 que el Govern està «deliberant i no ha adoptat» cap decisió sobre això, la vigència del qual expira el 31 de desembre, si bé ha apuntat que en el cas que se suprimeixi el bo gratis «no serà a canvi de res».

En aquest sentit, Puente ha assenyalat que una vegada es compleixi el termini oficial per a la gratuïtat dels bitllets per al transport «hi haurà mesures per ajudar» alguns col·lectius, com el dels joves, les persones en situació social vulnerable o els usuaris recurrents.

El ministre ha explicat que la mesura en qüestió la va adoptar el Govern «quan la inflació pressionava molt», però ha matisat que actualment «no és el més adequat des de l’òptica del transport públic».

«La foto final no variarà tant», ha dit Puente.

El Govern va prorrogar per un any, de l’1 de gener a 31 de desembre d’aquest any, els abonaments gratuïts de Renfe, els descomptes del 50 % dels serveis Avant per a viatgers habituals i la bonificació del 100 % dels abonaments i títols multiviatge dels serveis d’autobús de competència estatal.

Així mateix, va prorrogar per aquell mateix termini el finançament del 30% de descompte a les comunitats autònomes que elevin fins el 50 % les rebaixes dels bitllets, entre d’altres.