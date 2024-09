RTVE ajorna l'examen d'oposició per a periodistes d'aquest diumenge «per motius de força major»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

RTVE ha decidit ajornar l'examen d'oposició per a periodistes d'aquest diumenge «per motius de força major». La prova, que s'ha cancel·lat minuts abans de la seva celebració, era per la cobertura de places en l'especialitat d'Informació i Continguts. Hi havia més de 5.000 aspirants, citats al campus de Somosaguas de la Universitat Complutense de Madrid. RTVE ha assenyalat que s'anunciarà «en els propers dies» la nova convocatòria de la prova.

Per la seva banda, el sindicat USO ha assenyalat que l'oposició s'ha suspès després de detectar una filtració de les preguntes de la prova. «Hem decidit tots els sindicats, juntament amb la direcció de la Corporació de RTVE, suspendre el procés d'oposició», ha certificat el sindicat en un missatge a X.«Entenem que aquesta decisió és necessària per garantir la transparència i la igualtat d'oportunitats en un procés que ja ve presentant nombrosos problemes», ha afirmat USO.

«Lamentem profundament les molèsties que això ocasiona als aspirants, que han patit una carga d'estrès innecessària. Compartim la seva frustració i seguim compromesos en defensar els seus drets», ha continuat el sindicat, que ha avançat que RTVE ha decidit presentar una denúncia davant la policia per «esclarir els fets i exigir responsabilitats». «Seguirem treballant perquè aquesta situació no es repeteixi i per assegurar un procés just per a tothom», ha conclòs USO.