Primer any de llei animal: El curs per a gossos i l’assegurança no seran obligatoris fins 2025

Encara que la llei de benestar animal compleix demà el seu primer any en vigor, el curs obligatori de tinença de gossos, l’assegurança i altres aspectes segueixen pendents de reglament i seran desenvolupats amb un reial decret que el Govern continua perfilant, encara que per motiu de terminis no serà operatiu fins el 2025.

La llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, que va entrar en vigor amb caràcter general el 29 de setembre de 2023, es va tramitar en paral·lel, encara que per separat, juntament amb una norma afegida que ha reformat el codi penal sobre maltractament animal per castigar amb penes més dures els infractors.

Una de cada tres llars conviu amb mascotes

Espanya és un país de tradicions on moltes famílies conviuen amb mascotes; de fet, una de cada tres llars ho fa, la majoria gossos i gats, i a més més de tretze milions d’animals de companyia estan inscrits en registres, segons les dades que manegen els experts.

Per al tràmit reglamentari dels aspectes pendents de la llei de benestar animal, el Govern va presentar a les comunitats autònomes a mitjans del mes de juliol un esborrany del reial decret per a l’esmentada regulació i que desenvoluparà 25 articles de l’esmentada norma.

Aquest desenvolupament reglamentari va quedar pendent de realitzar-se a l’anterior legislatura ja que l’avançament electoral va impedir que donés temps a fer-ho.

Exposició pública de l’esborrany del reial decret

En aquests moments «encara s’estan estudiant» les aportacions de les comunitats autònomes el termini de les quals per presentar propostes va expirar a mitjans d’aquest mes; el següent pas serà sotmetre el text «al procés d’exposició pública», han informat EFE fonts del Ministeri de Drets Socials.

«Després vindrà la resta de la tramitació normativa, amb petició d’informes a la resta de ministeris i altres òrgans administratius», segons les mateixes fonts.

Per tant no existeix un termini per a la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE); «en qualsevol cas serà ja al llarg de l’any 2025», han assegurat.

Per la seva part, entitats com la Organización Colegial Veterinaria (OCV) han dit que estan «a l’espera de la publicació» en el BOE del desenvolupament reglamentari dels aspectes pendents de regular en la nova llei.

«La relació és més fluida que amb l’anterior general, perquè s’escolta el criteri tècnic i científic dels veterinaris», han afegit fonts de l’OCV, que representa 36.000 veterinaris a Espanya.

Propostes dels veterinaris per a la protecció animal

«S’han presentat al·legacions per precisar aspectes com el de l’eutanàsia, que va ser molt polèmic, a fi que sigui determinant el diagnòstic clínic del veterinari en funció de la qualitat de vida de l’animal, possibilitats de recuperació, etcètera».

Hi ha hagut contactes amb la Direcció General de Drets dels Animals per «posar en marxa un curs habilitant de pèrits veterinaris» d’acord amb la llei, que estarien a disposició dels jutjats en casos de maltractament animal.

«Ja hi ha companys dedicats a aquesta funció però fan falta més professionals formats específicament. L’assumpte va avançant», segons l’OCV.

Curs per a gossos i assegurança de responsabilitat civil

Segons la llei de benestar animal, les persones amb gossos hauran d’acreditar un curs de formació per a la tinença d’exemplars. La seva validesa serà indefinida, serà gratuït i el seu contingut es determinarà reglamentàriament.

A més durant tota la vida de l’animal, independentment de la raça, el responsable haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers; la quantia per sufragar possibles despeses derivades dels mateixos s’establirà així mateix per reglament.

Entre les propostes del Govern a les comunitats autònomes a l’esborrany del reial decret de desenvolupament reglamentari, es planteja que el curs de tinença de gossos no s’exigeixi als amos actuals, sinó als nous propietaris sis mesos després de la seva publicació en el BOE.

Segons l’esborrany del reial decret, l’esmentat curs de formació hauria d’estar certificat per una autoritat competent i no haurien de fer-ho ni els veterinaris ni els professionals del comportament animal.

D’altra banda, el responsable de l’animal haurà de contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, vigent durant tota la vida de l’animal, d’una quantia de 100.000 euros; les assegurances de llar que incloguin aquesta casuística serien així mateix vàlides.

El text de l’esborrany planteja a les administracions públiques que es facin càrrec provisionalment de qualsevol animal de companyia confinat en un recinte obert o finca en situació de risc per no haver estat ateses les seves necessitats bàsiques per la persona titular o responsable.

Així mateix, es plantegen registres de forma centralitzada per a criadors, nuclis zoològics i entitats de protecció animal, amb la proposta que totes aquestes figures siguin gestionades per les comunitats autònomes, per lluitar contra l’intrusisme professional.

Respecte als gats, el reial decret proposa de regular la protecció de colònies felines per les entitats locals, i que sigui un veterinari el que aprovi la nova destinació a la qual haguessin de ser desplaçades.