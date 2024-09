Mor Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, als 76 anys

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha mort aquest dimarts als 76 anys en un hospital de Marbella, on estava ingressat des del 15 de setembre en conseqüència de l’empitjorament del càncer que patia, han informat en EFE fonts pròximes a la família.

Els restes mortals de l’exregidor ja han estat traslladades a la sala 1 del tanatori de San Bernabé, on han començat a arribar alguns familiars. Tot i la transcendència pública de la seva figura, la família ha traslladat la seva intenció d’acomiadar-lo en la intimitat.

Fa deu dies, Muñoz va ingressar d’urgència per rebre tractament a l’Hospital HC de Marbella, on ha estat acompanyat en les últimes hores per la seva dona, Mayte Zaldívar, les seves filles, Elia i Eloisa, i els seus nets.

Julián Muñoz patia càncer des de fa diversos anys, ha tingut diversos infarts, un ictus i el sucre l'havia deixat sense vista a un ull, segons va explicar recentment el mateix exalcalde en una entrevista a televisió.

Muñoz és va fer famós en la premsa del cor per mantenir una relació amb la cantant Isabel Pantoja.

Trajectòria política de Julián Muñoz

La trajectòria política de Muñoz, que als seus començaments va estar afiliat al PSOE i després va formar part del Grupo Independiente Liberal (GIL), ha estat marcada per els escàndols i la seva polèmica gestió al front del consistori de Marbella després de succeir a Jesús Gil, de qui va arribar a ser la seva mà dreta.

El cas Malaia

Detingut el juliol de 2006 a causa de la trama de corrupció urbanística destapada en el cas Malaia, va ser condemnat en diversos procediments per delictes de suborn, malversació de profunds públics i prevaricació relacionats amb la concessió de llicències il·legals durant els Governs municipals del GIL.

El seu deteriorat estat de salut el va mantenir fora de presó però el va portar a l’hospital en algunes ocasions.