Es filtra l'àudio de Pedro Sánchez declarant davant el jutge pel cas de Begoña Gómez

Diversos mitjans de comunicació han difós aquest dilluns un àudio on s'escolta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, declarant davant del jutge del cas que afecta la seva dona, Begoña Gómez. En aquesta gravació -feta el passat mes de juliol a la Moncloa, des d'on va declarar el cap de l'executiu- se sent a Sánchez acollint-se al seu dret a no declarar.

«Desitjo acollir-me al dret que ve reconegut a la llei», afirma a l'extracte publicat a El Confidencial. També se l'escolta admeten que és el marit Gómez, acusada de corrupció i tràfic d'influències, i dient que no coneix a altres noms d'investigats del cas, com Juan Carlos Barrabés o Joaquín Goyache.