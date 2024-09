El PSOE amplia a quatre punts i mig la distància amb el PP en intenció de vot, segons el CIS

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El PSOE de Pedro Sánchez ampliaria la distància respecte del PP d'Alberto Núñez Feijóo del 2,7 a 4,5 punts, segons l'últim baròmetre del CIS, realitzat després del pacte per a la investidura de Salvador Illa. Concretament, segons l'enquesta, els socialistes (33%) guanyarien una dècima en intenció de vot, mentre els populars caurien un 1,7%.

També en relació amb l'últim sondeig, del mes de juliol, Vox, Sumar i el partit S'ha Acabat La Festa (SALF) d'Alvise Pérez creixerien a les urnes, mentre ERC i Junts perdrien suport electoral. Per darrere del PSOE i el PP, l'extrema dreta de Vox es mantindria com a tercera força amb el 12,2% en intenció de vot, gairebé un punt més que el juliol. No es veuria afectat per SALF, que progressaria dues dècimes, passant del 2,7% al 2,9%.

A la banda esquerra, Sumar recuperaria part del terreny perdut, pujant un 1,2%, fins al 7,8%. En canvi, Podem baixaria del 4% al 3,6%.

Per darrere, ERC seria la setena força al conjunt de l'Estat amb l'1,4% dels vots, tres dècimes que al baròmetre del mes de juny. Junts aniria just al darrere amb l'1,3% dels sufragis, retrocedint també un 0,3%. Bildu (1,1%) tornaria a superar el PNB (0,9%).

Pel que fa a la preferència sobre qui ha de ser el president del govern espanyol, Pedro Sánchez ocupa la primera posició amb un 24,8% de les respostes, mentre que el 12,1% opta per Alberto Núñez Feijóo, el 6,3% per Abascal i el 4,8% per Yolanda Díaz.

Com en anteriors baròmetres del CIS, els ciutadans no aproven cap dels líders polítics. Sánchez obté un 4,28, Feijóo un 3,95, Díaz un 4,15 i Abascal un 2,89.