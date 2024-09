PSOE, PP, Sumar i Junts tanquen l'acord per a la Llei de l'ELA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

PSOE, PP, Sumar i Junts han assolit finalment un acord per impulsar conjuntament la Llei per a la millora de la qualitat de vida de persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i altres malalties o processos neurològics i situació irreversible.

L'acord recull les peticions dels infermers com la supervisió i atenció continuada especialitzada 24 hores per a les persones amb ELA en estats avançats, la posada en marxa d'una estructura per a la investigació de l'ELA, una aposta per ajuda als electrodependents i consumidors vulnerables, la capacitació específica dels professionals, i una dotació econòmica perquè els familiars no s'arruïnin en el procés de cures.