L’opositor veneçolà Edmundo González aterra a Espanya per rebre asil polític

L'opositor veneçolà Edmundo González ha arribat a Espanya a primera hora d'aquesta tarda després de demanar asil polític, segons ha informat el Ministeri d'Exteriors. Ho ha fet en un avió de les forces aèries espanyoles, que ha aterrat a la base de Torrejón de Ardoz. González ha viatjat acompanyat de la seva dona i del secretari d'estat d'Assumptes Exteriors i Globals, Diego Martínez Belío.

L'opositor ha estat rebut per la secretaria per a Iberoamèrica, Susana Sumelzo. Exteriors ha explicat que a partir d'ara començaran els tràmits de la petició d'asil, i ha avançat que tindrà una resolució favorable «pel compromís d'Espanya amb els drets polítics i la integritat física de tots els veneçolans, especialment dels líders polítics».

A principis de setembre, la justícia veneçolana havia ordenat la detenció de l'opositor, que es reivindica com a guanyador de les eleccions presidencials del 28 de juliol.

Segons havia explicat el propi govern de Veneçuela, de boca de la vicepresidenta executiva Delcy Rodríguez, González estava «refugiat voluntàriament» a l'ambaixada d'Espanya a Caracas des de feia diversos dies. «En aquest sentit, un cop fets els contactes pertinents entre ambdós governs i conforme a la legalitat internacional, Veneçuela ha concedit el salconduit en nom de la tranquil·litat i la pau política al país», ha assenyalat la vicepresidenta executiva de la República Bolivariana i mà dreta de Nicolás Maduro a través d'Instagram.

La justícia veneçolana demanava la detenció de González per diversos delictes greus com el d'«instigació a la desobediència», «conspiració» i «falsificació de documents públics». L'opositor s'exposava a penes de presó de més de 10 anys.

De la seva banda, l'alt representant per a la política exterior de la Unió Europea (UE), Josep Borrell, ha qualificat aquest diumenge de «dia trist per a la democràcia a Veneçuela» per la sortida del país de González. «En democràcia, cap líder polític ha de veure’s forçat a buscar asil en un altre país», ha dit.

En un comunicat, Borrell ha remarcat que «d’acord amb les còpies de les actes públicament disponibles», González «seria el candidat presidencial guanyador de les eleccions per una majoria àmplia», i ha demanat a les autoritats veneçolanes «posar fi a la repressió, les detencions arbitràries i la fustigació contra els membres de l’oposició i la societat civil», i «alliberar tots els presos polítics».

