Expulsen d'Espanya un home detingut a Gelida per vincles amb el jihadisme

La policia espanyola ha detingut un home a Gelida per diferents delictes i per una presumpta vinculació amb el terrorisme jihadista. Segons ha detallat el cos en un comunicat , el detingut ha sigut expulsat de l'Estat perquè suposa una «greu amenaça per la seguretat nacional».

A més, té prohibida l'entrada a l'espai Schengen durant els propers 10 anys. Segons el relat de la policia, l'arrestat havia aconseguit «infondre un estat generalitzat de temor entre els veïns» del municipi de l'Alt Penedès, per una «conducta violenta i difusió de missatges amenaçadors».

En concret, l'acusen de protagonitzar «nombrosos incidents violents i actes de repulsa cap a les dones i col·lectiu LGTBIQ+», a més de compartir imatges en xarxes socials «en les quals feia amenaces directes de dur a terme accions violentes i enaltiments d'actes terroristes comesos per l'organització jihadista Daesh».

Agents de la Comissaria General d'Informació, en coordinació amb la Brigada Provincial d'Informació de Barcelona, van detenir l'individu a qui es va incoar un expedient d'expulsió en col·laboració amb la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres. Finalment va ser expulsat del territori nacional per constituir una greu amenaça per a les Seguretat Nacional, a més de tenir prohibida l'entrada a l'espai Schengen durant els propers 10 anys

