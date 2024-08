Salut inclourà la vacunació contra la tos ferina a partir dels 11 anys en el calendari vacunal de 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Salut està treballant per incloure la vacunació contra la tos ferina als adolescents als 11-12 anys en el nou calendari de vacunacions per al 2025 arran de l'augment de casos i les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions. El Consell va recomanar la substitució de la dosi als 14 anys d'edat de la vacuna antidiftèrica i antitetànica per una dosi als 11-12 anys de la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica (tos ferina).

El nou calendari de vacunacions també té previst incorporar la vacunació contra el rotavirus als infants nascuts a partir del gener. Addicionalment, durant el 2025 se'ls començarà a vacunar contra el virus del papil·loma humà (VPH) tots els nois no vacunats que hagin passat 6è de primària i fins als 18 anys.

A Catalunya, les recomanacions de vacunació es revisen periòdicament per incloure'n de noves i adequar-les a les necessitats de la població. Aquestes recomanacions també s'adapten en funció dels acords adoptats a la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut del Ministeri, així com de les recomanacions del Consell Assessor de Vacunacions.

Et pot interessar: